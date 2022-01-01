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Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения информации.
экономия времени
Мы ценим ваше время! Позвоните нам в офис и рассчитайте стоимость рольштор необходимого Вам размера.
гарантия 12 месяцев
Мы уверенны в нашей продукции и поэтому можем себе позволить гарантию 12 месяцев.
от замера до монтажа всего 3-5 дней
Сборка жалюзи и рольштор осуществляется на нашей производственной базе в Могилеве, что позволяет максимально сократить сроки изготовления продукции.
разнообразие цветов и фактур
Мы работаем сразу с несколькими поставщиками тканей для рулонных штор, это крупные предприятия Германии, Польши, Австрии и Чехии.
без рамок
Мы не ставим «в рамки» наших клиентов, вы можете отказаться от заказа даже если замерщик уже снял размеры и произвел расчёт стоимости жалюзи и рольштор– это ничего не будет вам стоить. Бесплатный замер только по городу Могилеву, выезд в область - платный.
работаем официально
Мы работаем по свидетельству ОГРН, каждый заказ сопровождается необходимой документацией.
без платежных махинаций
Все возможные затраты на замер и доставку рулонных штор уже включены в стоимость готового изделия. Установка платная, но вы можете сэкономить и установить рольшторы самостоятельно.
без кота в мешке
Наш замерщик покажет вам не только каталоги тканей жалюзи и рольштор, но и образцы рулонных штор день-ночь и вариант их крепления именно к вашему окну.
Компания "РоллШторы" осуществляет продажу и монтаж солнцезащитного оборудования и ролетных систем в Могилеве. На страницах нашего сайта Вы сможете найти интересующие Вас продукты, ознакомится с их техническими и эксплуатационными характеристиками, а так же сделать заказ понравившихся товаров.
Помимо предложения традиционных и проверенных изделий, стратегией фирмы Роллцентр является введение новых, до сих пор неизвестных, или только в небольшой степени популяризированных решений на рынке солнцезащиты.
При помощи наших специалистов мы всегда окажем помощь в проектировании и монтаже солнцезащитных систем любой сложности.
После заполнения формы ниже, с Вами свяжется наш менеджер для уточнения информации