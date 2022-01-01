экономия времени Мы ценим ваше время! Позвоните нам в офис и рассчитайте стоимость рольштор необходимого Вам размера.

гарантия 12 месяцев Мы уверенны в нашей продукции и поэтому можем себе позволить гарантию 12 месяцев.

от замера до монтажа всего 3-5 дней Сборка жалюзи и рольштор осуществляется на нашей производственной базе в Могилеве, что позволяет максимально сократить сроки изготовления продукции.

разнообразие цветов и фактур Мы работаем сразу с несколькими поставщиками тканей для рулонных штор, это крупные предприятия Германии, Польши, Австрии и Чехии.

без рамок Мы не ставим «в рамки» наших клиентов, вы можете отказаться от заказа даже если замерщик уже снял размеры и произвел расчёт стоимости жалюзи и рольштор– это ничего не будет вам стоить. Бесплатный замер только по городу Могилеву, выезд в область - платный.

работаем официально Мы работаем по свидетельству ОГРН, каждый заказ сопровождается необходимой документацией.

без платежных махинаций Все возможные затраты на замер и доставку рулонных штор уже включены в стоимость готового изделия. Установка платная, но вы можете сэкономить и установить рольшторы самостоятельно.