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Типовые решения
Mini
  • Размер 60 х 130 см
  • Ткань категории «0» 30% светопропускания
  • В закрытом виде рулонная штора практически незаметна
  • Ткань с пылеотталкивающей пропиткой
от 35 руб/шт
Uni
  • Размер 60 х 130 см - 2 шт
  • Ткань категории «0» 30 % светопропускания
  • Позволяет максимально защитить помещение от солнечного света благодаря направляющим, которые крепятся по бокам изделия на штапик
от 55 руб/шт
Жалюзи деревянные
  • Размер 100 х 150 см
  • Натуральное дерево - американская липа
  • Ламели из сплошных кусков дерева отражают его натуральную структуру
от 160 руб/м2
Isotra
  • Размер 60 х 130 см - 2 шт
  • Ламель алюминий 25 мм
  • Монтаж вплотную к стеклопакету
  • Декоративный карниз
  • Прозрачные боковые направляющие в виде струн
от 35 Руб.
Римские шторы
  • Размер 150 х 150 см
  • Пошив из любой нашей ткани или ткани клиента
  • Штора к карнизу крепится при помощи липучки, что позволяет без особых усилий снять штору для стирки
от 150 руб/шт
Плиссе
  • Размер 60 х 130 см - 2 шт
  • Ткань 30% светопропускания
  • Могут иметь практически любую форму: прямоугольник, треугольник, трапеция или полукруг
  • Может работать при любом наклоне
от 80 Руб.
Вертикальные тканевые
  • Размер от 250 х 250 см
  • Двухстороннее сдвигание
  • Веревочные жалюзи состоят из большого количества тонких нитей или ленточек, по внешнему виду они похожи на кисеи
от 20 руб/м2
Вертикальные пластиковые
  • Устойчивые к воздействию солнечных лучей и пыли
  • Имеют высокую степень прочности и стерильности
  • Размер от 350 х 350 см
  • Двухстороннее сдвигание
от 38 руб/м2
Панельные
  • Размер 300 х 250 см
  • Ткань 30 % светопропускания, 6 полос с шириной по 55 см
  • Управление вручную, сдвигание двустороннее симметричное
  • Могут использоваться для зонирования пространства
от 70 руб/шт
Москитные сетки
  • Размер 70 х 130 см
  • Алюминиевый профиль, стекловолоконная сетка, поворотные крепления
  • Легко демонтируется на зимнее время и для мытья
  • Защита от пыли и насекомых
от 25 руб/м2
«Антикошка»
  • Размер 70 х 130 см
  • Алюминиевый профиль, стекловолоконная сетка
  • Легко демонтируется на зимнее время и для мытья
  • Незаменима для владельцев домашних питомцев.
от 30 руб/м2
Рольставни на окна
  • Размер 130 х 150 см
  • Профиль РА 39, управление ручное, нижняя блокировка – ручная задвижка
  • Защита окон от повреждений и взлома
  • Снижение тепловых потерь в зимнее время приблизительно на 20%
от 60 руб./кв.м
О компании

Компания "РоллШторы" осуществляет продажу и монтаж солнцезащитного оборудования и ролетных систем в Могилеве. На страницах нашего сайта Вы сможете найти интересующие Вас продукты, ознакомится с их техническими и эксплуатационными характеристиками, а так же сделать заказ понравившихся товаров.

Помимо предложения традиционных и проверенных изделий, стратегией фирмы Роллцентр является введение новых, до сих пор неизвестных, или только в небольшой степени популяризированных решений на рынке солнцезащиты.

При помощи наших специалистов мы всегда окажем помощь в проектировании и монтаже солнцезащитных систем любой сложности.

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